TRACK: SOFTER STILL

Possiamo dirlo che fino ad adesso la marcia dei Softer Still è stata magnifica? Non un brano sbagliato, non una canzone fuori posto. Le ultime prove, sia come musica inedita sia come cover sono favolose. Parliamo ovviamente di canzoni come “Junipero” o “Visions Of You”, ma anche delle cover di “Talk To Me Like The Sea” (brano di Everything But The Girl, presente su “I Remember That​!​: 12 sophistipop tunes quoted out of context”) e della favolosa cover dei Brighter “I Don’t Think It Matters” uscita per la compilation “Reverse Play: C86 re​(​dis​)​covered”.

Ora le nostre attenzioni sono concentrate sul nuovo singolo della band, che funge da primo antipasto di un esordio finalmente annunciato. “Nuances” vedrà la luce a inizio novembre e “Turtle Bay” è la prima canzone di quel disco che possiamo ascoltare.

Ovviamente la bravura della band di manipolare suoni anni ’80 e sophistipop è immutata. Una facilità melodica impressionante e una quadratura del cerchio pop che è perfetta a dire poco. Anticipazione che ci fa sperare in un esordio da 10 e lode!