NUOVO ALBUM PER WILL OLDHAM A OTTOBRE

Will Oldham realizzerà il suo nuovo album, “Songs Of Love And Horror” il prossimo 19 ottobre via Domino Recording Company.

I brani di Will Oldham sono stati spesso scritti per gli alias Palace o Bonny. Le loro identità, tenute separate da quella di Will per necessità, vedono brani scritti per creare un singolo incontro, per essere condivisi tra coloro che decidono di ascoltare. Songs of Love and Horror è una voce rara in quest’opera: un album di Will Oldham, con il compositore che diventa cantante. A vantaggio della natura del progetto, i brani sono cantanti e suonati solo da Will, in un’ ambientazione amata dai fan della sua musica – quella di una voce e una chitarra, la cosa migliore per assaporare l’album. Will porta alle sue canzoni tutto ciò che ha imparato nel corso degli anni, cantando versioni che fremono come nuove cose nell’aria di oggi.

L’autunno 2018 vede la pubblicazione di un archivio di testi che sta crescendo da più di 25 anni, nella forma di libro – le parole dei brani cantanti da Bonnie ‘Prince’ Billy e Palace Music, scritte da Will Oldham. Il libro, pubblicato da W.W. Norton e disponibile dal 9 ottobre, è intitolato “Songs Of Love And Horror”, come il suo album.

“Songs Of Love And Horror” Tracklist:

1. I See A Darkness

2. Ohio River Boat Song

3. So Far And Here We Are

4. The Way

5. Wai

6. The Glory Goes

7. Only Someone Running

8. Big Friday

9. Most People

10. Strange Affair

11. New Partner

12. Party With Marty