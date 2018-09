TRACK: HOLY DRONE

Ci stiamo appassionando sempre più agli Holy Drone, lo dobbiamo ammettere. Il loro psycho-shoegaze che prende tanto dal grunge quanto dal dream-pop è assolutamente incantevole e ci lascia senza fiato, come nell’ultimo singolo, in cui le influenze si fanno ancora più corpose. In “Sinking Peaks” ci pare di sentire gli Smashing Pumpkins di “Gish” inseriti in un contesto etereo e sognante, prima di ritrovarci di nuovo nella rumorosa realtà. Non ci credete? Beh, provare per credere.

Già il precedente brano, “Radio Song”, con la sua forte carica shoegaze ci aveva entusiasmato, per non parlare dei brani che erano usciti l’anno scorso (parliamo dell’avvolgente “Washed Out”, che però poi esplodeva in riverberi furiosi, ma anche l’EP “Learn To Swim” che mostrava, a dire il vero, il lato più avvolgente della band), ma il climax ascendente, in termini di qualità, dei ragazzi è ora innegabile. Questo nuovo singolo è il loro brano più bello. Complimenti.