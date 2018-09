USCIRà A GENNAIO 2019 IL NUOVO ALBUM DEI TWILIGHT SAD, INTITOLATO “IT WON/T BE LIKE THIS ALL THE TIME”

Dovremo aspettare fino al 18 gennaio 2019 per ascoltare “It Won/t Be Like This All The Time”, il nuovo album dei Twilight Sad, che sarà pubblicato da Rck Action.

Il successore di “Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave” (2014) era già stato anticipato da “I/m Not Here [missing face]”, ma ora viene svelato un nuovo brano, “Videograms”.

Nel frattempo sono uscite le date europee della band (tour a novembre) e, purtroppo, non è compresa l’Italia.