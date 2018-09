JULIA HOLTER ANNUNCIA IL NUOVO DISCO. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO “I SHALL LOVE 2″.

“Aviary” è il titolo del nuovo disco di Julia Holter in uscita il prossimo 26 ottobre via Domino.

L’artista ha co-prodotto il disco insieme al suo collaboratore storico Kenny Gilmor rilasciando oggi il primo singolo “I Shall Love 2″:

Tracklist

Turn The Light On

Whether

Chaitius

Voce Simul

Everyday Is An Emergency

Another Dream

I Shall Love 2

Underneath The Moon

Colligere

In Gardens’ Muteness

I Would Rather See

Les Jeux To You

Words I Heard

I Shall Love 1

Why Sad Song