TOM WAITS ‘COVERIZZA’ BELLA CIAO NEL NUOVO ALBUM ANTI-TRUMP DI MARC RIBOT

Marc Ribot pubblicherà il prossimo 14 settembre “Songs Of Resistance 1942 – 2018” album che nel quale il celebre chitarrista reinterpreta canzoni di protesta con l’aiuto di colleghi ed amici.

Tom Waits è presente con la cover della nostra anti-fascista “Bella Ciao” mentre la lista di guest procede con Steve Earle, Meshell Ndegeocello, Justin Vivian Bond, Tift Merritt, Fay Victor, Ohene Cornelius e Sam Amidon.

Sono molto preoccupato da Trump e dal suo movimento ha dichiarato Ribot

Ho passato la mia vita a girare il mondo in tour, sono accidentalmente internazionale e vedo che il fenomeno non è isolato. E se non lo affronteremo, loro affronteranno noi.

Puoi già ascoltare due brani dal disco in uscita a settembre:

Songs Of Resistance 1942 – 2018 by Marc Ribot

Marc Ribot – Songs Of Resistance 1942 – 2018 tracklist

1. We Are Soldiers in the Army (feat. Fay Victor)

2. Bella Ciao (Goodbye Beautiful) (feat. Tom Waits)

3. Srinivas (feat. Steve Earle & Tift Merritt)

4. How To Walk In Freedom (feat. Sam Amidon & Fay Victor)

5. Rata de dos Patas (feat. Ohene Cornelius)

6. The Militant Ecologist (based on Fischia Il Vento) (feat. Meshell Ndegeocello)

7. The Big Fool (feat. Marc Ribot)

8. Ain’t Gonna Let Them Turn Us Round (feat. Steve Earle & Tift Merritt)

9. John Brown (feat. Fay Victor)

10. Knock That Statue Down (feat. Marc Ribot & Syd Straw)

11. We’ll Never Turn Back (feat. Justin Vivian & Domenica Fossati)