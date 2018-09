ARRIVANO I DETTAGLI (E IL NUOVO SINGOLO) DELL’ALBUM DEI METRIC ATTESO IL 21 SETTEMBRE

Si fanno più chiari e definiti i contorni dell’album dei canadesi Metric, il settiamo della loro carriera. “Dark Saturday” e “Dressed to Suppress” hanno anticipato “Art Of Doubt” in arrivo il 21 settembre via MMI/Crystal Math Music.

Il nuovo singolo si chiama “Now Or Never Now”.

Il disco, registrato al Metric’s Giant Studio di Toronto ha visto la partecipazione del produttore Justin Meldal-Johnsen (M83, Nine Inch Nails) e per il chitarrista Jimmy Shaw questo è stato un punto di forza: “Justin era proprio quello di cui avevamo bisogno per questo album. Ha analizzato davvero tutti i membri della band ed è stato in grado di catturare ciò che ognuno di noi sa fare meglio. È stato qualcosa che ho capito non avrei potuto fare da solo in questa fase, essendo stato nella band per così tanto tempo. Finalmente siamo stati in grado di concentrarci solo sul suonare, come abbiamo fatto all’inizio. Fare quest’ album ci ha uniti in un modo in cui non eravamo da un po’ di tempo e penso che si possa ascoltare nella musica“.

Ecco la tracklist:

01. Dark Saturday

02. Love You Back

03. Die Happy

04. Now or Never Now

05. Art of Doubt

06. Underline the Black

07. Dressed to Suppress

08. Risk

09. Seven Rules

10. Holding Out

11. Anticipate

12. No Lights on the Horizon