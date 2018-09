I BAUHAUS REALIZZANO IN VINILE LA LORO PRIMA SESSIONE IN STUDIO

I Bauhaus pubblicheranno il prossimo 23 novembre, via Leaving Records, la loro prima sessione in studio, chiamata “The Bela Session”.

Oltre al noto singolo “Bela Lugosi’s Dead” e a “Harry”, ci saranno anche altre tre canzoni inedite: i brani sono stati rimasterizzati e saranno realizzati in vinile e digital download.

Qui sotto, intanto, potete ascoltare proprio “Bela Lugosi’s Dead”.

Vi ricordiamo inoltre che, in occasione del quarantesimo anniversario dei Bauhaus, Peter Murphy arriverà in Italia per due date nel mese di novembre: gli appuntamenti con lui sono previsti per mercoledì 21 all’Orion di Roma e per giovedì 22 al Fabrique di Milano.

The Bela Session by Bauhaus

“The Bela Session” Tracklist:

“Bela Lugosi’s Dead” – 9:36

“Some Faces” – 2:29 – previously unreleased

“Bite My Hip”– 2:57 – previously unreleased yet later reworked, re-recorded, and released as “Lagartija Nick” in 1983

“Harry” – 2:56 – later released as a B-side in 1982

“Boys (Original)” – 3:03 – previously unreleased, later re-recorded and released as the B-side of “Bela Lugosi’s Dead”