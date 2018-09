Nel 2017 José González ha girato in tour in compagnia dell’orchestra The String Theory.

Adesso un live album che raccoglie alcune delle migliori esecuzioni di quelle date sarà pubblicato il prossimo aprile.

Online il video di “Down the Line” eseguita a Parigi:

Tracklist:

1. What If

2. Every Age

3. Let It Carry You

4. The Forest

5. Cycling Trivialities

6. Crosses

7. Abram

8. Prism Part Blue

9. Vissel

10. Heartbeats

11. Down The Line

12. Stories We Build, Stories We Tell

13. Leaf Off

14. Teardrop