SMASHING PUMPKINS: è IN PREVISIONE UNA RISTAMPA CHE METTERà INSIEME I DUE “MACHINA”

Ristampa in vista, a quanto pare, per “Machina/The Machines of God” e “Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music”, che finalmente vedranno la luce insieme, come erano stati concepiti.

A dirlo è lo stesso Billy Corgan che ha risposto, in una chat, a delle domande da parte dei fan e su questo argomento si è lasciato andare un “released together as originally conceived“. Ci attendiamo quindi un box contenente i due lavori insieme.

Il primo “Machina” usciva nel 2000 via Virgin, mentre “Machina II” veniva stampato nel settembre dello stesso anno ma per una via indipendente, visto che la Virgin non aveva voluto far uscire un doppio lavoro. Ora trovare i due lavori non è certo facile. Poche copie che girano e prezzi alti, sopratutto di “Machina II”, del quale si narra che girino solo 25 copie, visto che poi il lavoro andò liberamente online.

Ancora nel 2011 la band aveva vociferato di una possibile ristama doppia che avrebbe visto la luce nel 2013, ma per ora tutto era fermo, fino ad adesso.

Ricordiamo che Billy e soci saranno il 18 ottobre 2018 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO)