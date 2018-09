SOAP&SKIN ANNUNCIA IL DISCO “FROM GAS TO SOLID / YOU ARE MY FRIEND”. GUARDA IL VIDEO DI “ITALY”.

Dopo aver annunciato il suo nuovo album “From Gas to Solid / you are my friend”, Soap&Skin aka Anja Plaschg, musicista e produttrice austriaca, oggi condivide il video per il suo nuovo singolo “Italy”.

Il video diretto da Ioan Gavriel e Plaschg, è stato filmato a Malta e vede la presenza dell’ex atleta e attrice Talisa Lilli Lemke e di Plaschg stessa. Il video include anche il brano “(This Is) Water”, che fa da colonna sonora al finale devastante.

Parlando del video, Plaschg afferma

Il simbolismo femminile gioca un ruolo importante nel video (dare e togliere la vita, l’acqua come simbolo di vita) nonostante lo scenario rifletta l’isolamento e, al contrario, l’illusione di desiderare un altro posto nel mondo.

Prendendo ispirazione dallo scrittore e saggista David Foster Wallace, cita da “This Is Water”

freedom and the really important form of freedom involves attention, awareness, discipline and effort. Being able to truly care about humanity and to make sacrifices amidst our everyday lives – the minutiae of the modern age. That is real freedom, how to think, the alternative is being uninformed resulting in the rat race default setting for life.

“From Gas to Solid / you are my friend” è il primo album di Soap&Skin dal 2012, anno in cui pubblicò “Narrow” che seguì l’album di debutto del 2009 “Lovetune For Vacuum”. Il fatto che non abbia pubblicato nulla da “Narrow”, potrebbe dipendere da un semplice sentimento: La mia musica è così personale, proviene dall’esperienza della vita, quindi ho sempre saputo di non essere il tipo di persona che pubblica un album ogni anno,” ammette. “Ho bisogno di accumulare esperienze e crescere.

Nel frattempo Plaschg è diventata mamma e si tiene artisticamente impegnata componendo e performando colonne sonore per film e spettacoli teatrali. L’ultimo è il film Sicilian Ghost Story, che include una versione del brano ”Italy”, nominato per un premio prestigioso ai David Di Donatello quest’anno, come miglior canzone originale. La musicista austriaca ha inoltre pubblicato l’EP Sugarbread nel 2013, mentre nel 2015 ha coverizzato il brano Mawal Jamar di Omar Souleyman. Recentemente si è esibita con l’Andre de Ridders Stargaze ensamble (con Anna Calvi e Laeticia Sadier) rendendo omaggio a “Blackstar” di David Bowie.

Dal sapone alla pelle, dallo stato gassoso a quello solido, dalla presenza all’assenza – Anja Plaschg ha continuato a muoversi, lavorando e tornando più forte che mai.

From Gas to Solid / you are my friend

This Day

Athom

Italy

(This Is) Water

Surrounded

Creep

Heal

Foot Chamber

Safe With Me

Falling

Palindrome

What A Wonderful World