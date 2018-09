TRACK: BIRGITTA ALIDA

Ritroviamo con piacere, in questo nuovo appuntamento con Brand New, la cantante degli Strange Hellos, Birgitta Alida, questa volta in una veste completamente solista, che la spinge un po’ lontano dai territori musicali di quella band.

Con “Something Real” la nostra fanciulla si posiziona su coordinate decisamente classiche, anni ’60 verrebbe da dire e lei stessa cerca di inserire il suo sound in un contesto più preciso. “I’m inspired by all kinds of music, but especially by artists such as Amy Winehouse, Serge Gainsbourg, Melody’s Echo Chamber, Kate Bush, The Beatles and classical composers like Bach and Debussy. My music might be hard to categorise, but let’s say I move in a pop/soul/Motown-ish/indie-segment.”

Attendiamo presto altri brani…