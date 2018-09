SI CHIAMA “SYMBOL” IL SECONDO SINGOLO DAL NUOVO ALBUM SOLISTA DI ADRIANNE LENKER DEI BIG THIEF

Come vi abbiamo annunciato un mese fa, Adrianne Lenker dei Big Thief pubblicherà il suo nuovo album solista, “Abysskiss”, il prossimo 5 ottobre via Saddle Creek.

“Il mio primo album era “Hours Were The Birds”. Avevo appena compiuto 21 anni e mi ero trasferita a New York City dove dormivo in un magazzino, lavoravo in un ristorante e fotografavo i piccioni. Ora, cinque anni dopo, ho un’altra pelle”, ha spiegato la musicista statunitense.

Oggi intanto è arrivato un nuovo singolo, “Symbol”, che potete ascoltare qui sotto.

“Abysskiss” Tracklist:

1. Terminal Paradise

2. From

3. Womb

4. Out Of Your Mind

5. Cradle

6. Symbol

7. Blue And Red Horses

8. Abyss Kiss

9 What Can You Say

10. 10 Mile