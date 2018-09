“SILVERY SOMETIME (GHOSTS)” è IL NUOVO BRANO DEGLI SMASHING PUMPKINS. ECCO I DETTAGLI DEL DISCO NUOVO.

Nuova anticipazione targata Smashing Pumpkins di quella che sarà la loro pubblicazione di novembre. Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin (prodotti da Rick Rubin) svelano (dopo “Solara”) “Silvery Sometime (Ghosts)”, dal taglio decisamente più indie pop-rock rispetto al brano precedente: sembrerebbe esserci più farina del sacco di James Iha in questa canzone.

Il nuovo album si intitola “Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun”, uscirà il 16 novembre con questra tracklist.

01. Knights of Malta

02. Silvery Sometimes (Ghosts)

03. Travels

04. Solara

05. Alienation

06. Marchin’ On

07. With Sympathy

08. Seek and You Shall Destroy

Attendiamo i Pumpkins il 18 ottobre a Bologna e crediamo proprio che questa nuova canzone sarà parte della scaletta.