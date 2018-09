ASCOLTA LA COLLABORAZIONE TRA KIP BERMAN (THE PAINS OF BEING PURE AT HEART) E LAURA CARBONE

Kip Berman dei The Pains of Being Pure at Heart ha collaborato con Laura Carbone (cantante berlinese) in un nuovo singolo chiamato “The Flowers Beneath Your Feet”. La fanciulla si era già unita alla band nel tour di supporto a “The Echo Of Pleasure”. Sono nate qui le basi per questa collaborazione musicale che si traduce in una magnifica canzone dall’animo shoegaze, in cui il duetto funziona perfettamente.

Laura è molto contenta del tutto: “Creare questa canzone con Kip è stata un’esperienza nuova e molto arricchente per me. Ha significato molto per me avere la sua assoluta fiducia nella mia visione della musica, del suono e della produzione. Essere in grado di registrare insieme e lavorare tra Berlino e New York sarà sempre un ricordo formativo e appagante per me“. Anche Kip spende ottime parole: “Il talento di Laura e le sue qualità artistiche mi hanno profondamente impressionato nel nostro tour, portando questo brano ad un livello che non avrei mai realizzato da solo, con la sua voce piena di energia e la capacità di trasmettere l’impotenza di fronte al desiderio sfrenato”.