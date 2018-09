NUOVO ALBUM PER DEAN WAREHAM INSIEME A CHEVAL SOMBRE. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “IF I COULD ONLY FLY”

NUOVO ALBUM PER DEAN WAREHAM INSIEME A CHEVAL SOMBRE. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “IF I COULD ONLY FLY”

Dean Wareham ha collaborato con Cheval Sombre (Chris Porpora) per un nuovo LP: l’album omonimo, che uscirà il prossimo 26 ottobre, viene definito dai due protagonistri come “Western Dreampop” e conterrà canzoni classiche di cowboy oltre a cover di Magnetic Fields, Bob Dylan e altri.

Registrato insieme al produttore Jason Quever (Papercuts), per questo disco Wareham e Porpora hanno usato una backing band composta da Britta Phillips, Anthony LaMarca (The War On Drugs) e Will Halsey (Sugarcandy Mountain).

Il primo estratto si chiama “If I Could Only Fly”, una canzone di Blaze Foley: qui sotto potete vedere il video di questo brano, oltre a quello di “Wayfaring Stranger”, che farà sempre parte dell’album.

“Dean Wareham Vs. Cheval Sombre” Tracklist:

1. The Bend In The River (Robbins)

2. Tomorrow Is A Long Time (Dylan)

3. Mountains Of The Moon (Holland)

4. If I Could Only Fly (Foley)

5. Wayfaring Stranger (traditional)

6. Alberta (traditional)

7. Wand’rin’ Star (Lerner/Loewe)

8. Greensboro Woman (Van Zandt)

9. My Rifle, My Pony And Me (Tiomkin/Webster)

10. Grand Canyon (Merritt)