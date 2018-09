IL NUOVO EP DEI PUBLIC SERVICE BROADCASTING USCIRà IL 26 OTTOBRE, INTANTO ECCO IL SINGOLO

I Public Service Broadcasting hanno annunciato il loro nuovo EP in uscita in digitale e su CD il 26 ottobre e su vinile il 7 dicembre su Play It Again Sam. Ascolta la title track, presentata in anteprima da Steve Lamacq.

I fan avevano già avuto modo di ascoltare i nuovi brani quando la band si è esibita al BBC’s Biggest Weekend, proprio nello scalo dove il Titanic era stato costruito.

L’EP racconta la costruzione della nave da crociera e la sua prematura e tragica fine. La band veste i panni di coloro che l’hanno costruita e che poi, alla stessa, hanno affidato il loro destino, pur dimostrando grande talento nell’unire alla musica delle registrazioni audio di repertorio, così da dare una nuova, diversa, chiave di lettura agli eventi che tutti conosciamo.

J. Willgoose, Esq. dei Public Service Broadcasting ha rivelato: “Ho pensato che potesse essere interessante raccontare la storia della nave. La sua costruzione era motivo d’orgoglio per l’industria di Belfast, perché rappresentava lo spirito incredibilmente ottimista degli anni precedenti alla guerra. E questa vuole essere, nel massimo rispetto, la narrazione del tragico affondamento della nave (rappresentato nell’EP dalla richiesta di soccorso in codice Morse C – Q – D) e del ritrovamento del relitto nel 1985”.

I Public Service Broadcasting hanno da poco annunciato che apriranno il loro tour nel Regno Unito con una data alla prestigiosissima Royal Albert Hall di Londra l’1 novembre, che sarà poi seguita da una serie di tappe in tutta Europa. Lo show alla Royal Albert Hall è andato sold out in poche ore ed è la conclusione perfetta di un periodo incredibilmente positivo per la band che ha debuttato al #4 delle classifiche con l’album “Every Valley” e che, per tutta l’estate, ha calcato i palchi di festival importanti come Primavera Sound, Bluedot, All Points East e molti altri.

Ricordiamo le 3 date italiane:

22 novembre– Serraglio, Milano

23 novembre- Teatro Parioli, Roma

24 novembre – Covo Club, Bologna