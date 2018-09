SETTEMBRE: LA TOP 10 PER “CELEBRARE” IL MESE PIù CONTROVERSO DELL’ANNO

Settembre: fine dell’estate e inizio della scuola. Un mese decisamente importante. Nel bene e nel male. Chi lo ama e chi lo odia. Da celebrare (o maledire), comunque, alla luce di questi due momenti inevitabili di passaggio che ogni anno si ripetono…

La Crus – E’ andata Via l’Estate

Si, l’estate (nonostante il caldo di questi giorni) è andata…e niente più ci rimane, cantava Mauro Ermanno Giovanardi…

Deftones – Back To School

A settembre si torna a scuola. Certo che avere come compagno di banco il buon Chino Moreno, che arriva in skateboard con la sua felpa e le sue cuffie e poi si mette in piedi sui banchi a dire la sua, beh, non sarebbe affato male…

Ramones – Rock N’ Roll High School

La scuola secondo i Ramones. A noi piace!

Pink Floyd – Another Brick In The Wall, Part Two

“We don’t need no education / We don’t need no thought control / No dark sarcasm in the classroom / Teachers leave those kids alone / Hey! Teachers! Leave those kids alone“: non è certo il ricordo di scuola felice quella evocata da Pink. Un sistema educativo tranciante e militare. Quel tritarcane lascia un segno indelebile…

Antonello Venditti – Compagno di Scuola

C’è chi si accontenta di Calcutta o dei The Giornalisti. Meglio se va a rispolverarsi l’intensità fortissima e devastante del Venditti anni ’70. Una canzone magistrale, davvero specchio di tempi che furono…

Saved By the Bell Theme

Ammetto di essere stato un seguace assiduo di “Bayside School” (Saved By The Bells). Già il titolo mi ha sempre ispitato “salvati dalla campanella”, che è la speranza di ogni scolaro. Ma poi c’era il mio idolo Zack, che se la batteva con Slater (gran suonatore di batteria, tra l’altro) per conquistare la meravigliosa Kelly (da innamoramento immediato). E ogni pomeriggio di metà anni ’90 era adorazione.

Tricarico – Io Sono Francesco

“Puttana puttana, puttana la maestra“. Tutt’altro che una canzone stupida. Assolutamente tutt’altro.

Righeira – L’estate sta finendo

Se per i La Crus l’estate è già andata via, per i Righeira è (comunque) ormai agli sgoccioli. Dannato settembre, che ci fai diventare, inevitabilmente, grandi…

Fine Before You Came – Capire Settembre

Riusciremo mai a capirlo davvero questo mese?

Le Luci Della Centrale Elettrica – La Gigantesca Scritta Coop

“E fammi i tuoi discorsi metafisici sui tetti di eternit, degli anni ottanta, sul paracadute coi buchi di sigaretta. D’altronde è feroce settembre, come back september…come back september…“. Lo rimpiangeremo questo feroce settembre…