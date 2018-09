QUARTO ALBUM DEI NIGHT BEATS A GENNAIO 2019. “HER COLD COLD HEART” è IL PRIMO SINGOLO.

A tre anni esatti di distanza dal loro terzo LP, “Who Sold My Generation”, i Night Beats pubblicheranno il prossimo 18 gennaio, via Heavenly Recordings, la loro nuova fatica sulla lunga distanza, “Myth Of A Man”.

L’album è stato registrato all’Easy Eye di Nashville, Tennessee insieme a Dan Auberbach dei Black Keys e a una serie di musicisti che in passato avevano già lavorato insieme a gente come Aretha Franklin ed Elvis Presley.

“Ero onorato di essere stato accettato”, ha spiegato il frontman della band psych-garage di Seattle Danny “Lee Blackwell” Rajan Billingsley.

“Scritto durante un periodo particolarmente distruttivo della band”, la press-release ci fa sapere che “l’album è popolato da angeli caduti, vagabondi che succhiano il sangue e amanti vendicativi – schizzi di persone che la band ha sicuramente incontrato durante il suo cosmico vagabondare attraverso l’underground – ma il personaggio più presente è proprio Blackwell. ”

Poi continua: “”Myth Of A Man” può essere riassunto come una dimostrazione personale di vulnerabilità e di coscienza colpevole, distruggendo il mito di cosa significa vivere e funzionare nella società”.

Il primo singolo estratto da questo nuovo lavoro sulla lunga distanza si chiama “Her Cold Cold Heart” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Myth Of A Man” Tracklist:

1. Her Cold Cold Heart

2. One Thing

3. Stand With Me

4. There She Goes

5. (Am I Just) Wasting My Time

6. Eyes On Me

7. Let Me Guess

8. Footprints

9. I Wonder

10. Too Young To Pray