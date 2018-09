DARWIN DEEZ 10 Songs That Happened When You Left Me With My Stupid Heart [ Lucky Number - 2018 ]

Sono passati tre anni da “Double Down” e poche settimane fa Darwin Deez è ritornato con il suo quarto album, pubblicato ancora una volta dalla Lucky Number e finanziato da una campagna Pledgemusic.

Il musicista nativo della North Carolina prosegue il suo cammino su territori indie-pop, aggiungendo, però, molta più elettronica e, come si puo’ intuire dal titolo del suo nuovo LP, molti più sentimenti: due aspetti che possono portare a deviare verso lidi positivi come verso paesaggi oscuri.

La vena pop di Deez non si esaurisce certamente, anzi, ci sono ancora alcuni spunti molto gradevoli che a noi amanti delle melodie non possono che piacere, come l’iniziale e primo singolo “The World’s Best Kisser”, totalmente impregnato di synth, oppure la malinconica dolcezza di “Too Shy To Take A Shine”.

Un passo giusto è senza dubbio anche “Drive Around”: prima la chitarra leggera, poi i synth, accompagnati dal suono dei fiati, lo rendono un brano tra i più apprezzabili di questa nuova fatica.

Purtroppo non manca anche qualche momento negativo come “Getaway”, dove un uso eccessivamente rumoroso dell’elettronica e delle chitarre porta l’ascoltatore alla noia, anche a causa della sua durata un po’ troppo lunga (intorno ai quattro minuti).

In seguito anche in “All My Friend” abbiamo un certo fastidio verso le drum-machine e i synth, che sembrano andare fuori percorso e smarrire quanto di buono era stato fatto in precedenza.

Alla conclusione di questa mezzoretta rimangono alcune canzoni gradevoli, apprezzabili nello stile pop, ma non tutto ci convince purtroppo: pur continuando ad amare la spensieratezza e la sensibilità melodica del musicista statunitense, non tutte le novità portate da Darwin Deez in “10 Songs That Happened When You Left Me With My Stupid Heart” ci hanno colpito in maniera positiva.