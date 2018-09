NUOVO EP PER GIORGIENESS A OTTOBRE

A distanza di circa un anno dall’uscita del suo sophomore, “Siamo Tutti Stanchi” (leggi la nostra recensione), Giorgieness annuncia un nuovo EP, “Nuove Regole”, che sarà pubblicato il prossimo 5 ottobre da JaLa Media Srl.

Questo nuovo lavoro comprenderà quattro brani prodotti oltreoceano: tre rework presi dal precedente album e un inedito, “Questa Città”.

Della fortunatissima collaborazione fra la band capitanata da Giorgia D’Eraclea e Bryan Senti & Justin Moshkevich avevamo già avuto un assaggio nei mesi scorsi, con la pubblicazione delle versioni riarrangiate di due brani presi da “Siamo Tutti Stanchi”, l’album che ha consacrato Giorgieness nel panorama indie nazionale.”Avete Tutti Ragione” e “Vecchi”, nelle mani dei due produttori americani, hanno preso un respiro tutto nuovo: più potenti, più moderne, più compatte, con un focus totalmente incentrato sulla voce della giovane front del gruppo. Il terzo brano tratto da “Siamo Tutti Stanchi” è “Fotocamera”.

Il brano inedito è ‘Questa Città’. Giorgieness ne parla così: “”Questa città” è un passo avanti e una liberazione. L’ho scritta mentre lasciavo Milano per buttarmi in una nuova avventura, avevo in testa nuovi suoni e dentro un sacco di paure ma ero felice. E volevo salutare La città e la persona per la quale in qualche modo ci ero rimasta tanto senza piangere, rendendomi conto che in entrambi i casi, almeno per quel momento, ci eravamo dati tutto.

Ho avuto la fortuna di lavorare con una squadra ancora più grande, oltre ai soliti colleghi si sono aggiunti Justin e Bryan che hanno portato tutta la loro esperienza e nuova freschezza. L’EP in generale è una dichiarazione di intenti, non vorrò mai essere uguale a me stessa ma salutare sempre con gioia ogni parte che perdo e ogni pezzo che aggiungo”

Realizzato in un triangolo virtuale tra Cantù (dove vive Giorgia e dove è anche l’Edac Studio di Davide Lasala), Los Angeles (luogo dove vivono i due producer Bryan & Justin) e Berlino (che nella vita di Giorgia ha un ruolo sempre importante), questo EP mostra come la mutazione sonora di Giorgieness sia inesorabilmente in atto, e assolutamente imprevedibile.

“Nuove Regole” EP Tracklist:

1. Questa Città

2. Vecchi

3. Fotocamera

4. Avete Tutti Ragione