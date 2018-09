BILLY CORGAN IN ACUSTICO A MILANO IL GIORNO PRIMA DEL LIVE DEGLI SMASHING PUMPKINS A BOLOGNA

Billy Corgan, cantante dei The Smashing Pumpkins, si esibirà assieme a Jeff Schroeder a Milano, presso Santeria Social Club il prossimo 17 ottobre.

Il giorno dopo, gli Smashing Pumpkins, saranno all’Unipol Arena per l’unica data italiana.

Il nuovo album si intitola “Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun”, uscirà il 16 novembre con questra tracklist.

01. Knights of Malta

02. Silvery Sometimes (Ghosts)

03. Travels

04. Solara

05. Alienation

06. Marchin’ On

07. With Sympathy

08. Seek and You Shall Destroy