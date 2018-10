ESCE A NOVEMBRE IL QUINTO ALBUM DI DYLAN MONDEGREEN

Dopo aver rilasciato negli scorsi mesi due singoli, “A Place In The Sun” e “The Best Thing” (che potete riascoltare qui sotto via Spotify), Dylan Mondegreen ha finalmente annunciato la data di uscita ufficiale del suo quinto LP, chiamato proprio “A Place In The Sun”.

Prevista originariamente per il mese di settembre, la pubblicazione è stata rinviata, ma ora il musicista indie-pop norvegese ha svelato che il nuovo disco vedrà la luce il prossimo 9 novembre.

L’album è stato prodotto dallo stesso Mondegreen con l’aiuto di Ian Catt (Saint Etienne, Stars, When Nalda Became Punk), che si è anche occupato del mixing.

“A Place In The Sun” Tracklist:

1. A Place In The Sun

2. Don’t Call Me

3. The Best Thing

4. Golden Days

5. My Heart Keeps Open House

6. In You

7. Pierre

8. Architect

9. Sunless Summer