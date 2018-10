“THE PROPHET SPEAKS” è IL QUARANTESIMO ALBUM DI VAN MORRISON. ASCOLTA LA TITLE-TRACK

“The Prophet Speaks” è il quarantesimo album di Van Morrison, che sarà pubblicato il 7 dicembre su Caroline International.

Questo nuovo disco, che contiene quattordici tracce, segue i successi (“Roll With The Punches”, “Versatile” e “You’re Driving Me Crazy”) che hanno esplorato gli stili musicali che da lungo tempo ispirano l’artista, come il vocal jazz e l’R&B.

In questo nuovo lavoro, Van si confronta con degli indiscutibili classici come quelli di John Lee Hoker, Sam Cooke e Solomon Burke (fra i tanti) e li rende sorprendentemente personali. Oltre a queste interpretazioni, “The Prophet Speaks” contiene sei nuove fenomenali composizioni originali di Van Morrison.

Sul nuovo album, l’artista rivela: “È stato molto importante per me tornare a lavorare su nuovi brani, almeno tanto quanto lo è stato misurarmi con il blues che mi è sempre stato di grande ispirazione. Comporre musica è il mio lavoro, ma è l’opportunità di collaborare con grandi musicisti che lo rende ancora più piacevole”.

“The Prophet Speaks” vede Van Morrison collaborare ancora una volta con l’incredibile polistrumentista Joey DeFrancesco (l’artista nei credit di “You’re Driving Me Crazy”) e la sua band (formata da Dan Wilson alla chitarra, Michael Ode alla batteria e Troy Roberts al sassofono tenore).

Il primo singolo estratto è proprio la title-track, “The Prophet Speaks”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“The Prophet Speaks” Tracklist:

1. Gonna Send You Back To Where I Got You From (Eddie “Cleanhead” Vinson, Leona Blackman)

2. Dimples (John Lee Hooker, James Bracken)

3. Got To Go Where The Love Is (Van Morrison)

4. Laughin’ And Clownin’ (Sam Cooke)

5. 5 am Greenwich Mean Time (Van Morrison)

6. Gotta Get You Off My Mind (Solomon Burke, Delores Burke, Josephine Burke Moore)

7. Teardrops (J.D. Harris)

8. I Love The Life I Live (Willie Dixon)

9. Worried Blues / Rollin’ And Tumblin’ (J.D. Harris)

10. Ain’t Gonna Moan No More (Van Morrison)

11. Love Is A Five Letter Word (Gene Barge)

12. Love Is Hard Work (Van Morrison)

13. Spirit Will Provide (Van Morrison)

14. The Prophet Speaks (Van Morrison)