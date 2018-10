“THE SLEEP OF THE DAMNED” è IL SECONDO SINGOLO DAL NUOVO ALBUM DI MICAH P. HINSON

“THE SLEEP OF THE DAMNED” è IL SECONDO SINGOLO DAL NUOVO ALBUM DI MICAH P. HINSON

Come vi avevamo annunciato un paio di mesi fa, Micah P. Hinson pubblicherà il suo nuovo LP, “When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You”, il prossimo 26 ottobre via Full Time Hobby.

Il disco, che sarà pubblicato come Micah P. Hinson And The Musicians Of The Apocalypse, è stato registrato in Texas in sole ventiquattro ore e arriva a distanza di appena un anno dal precedente, “Micah P. Hinson Presents the Holy Strangers”.

In questi giorni, intanto, il musicista nativo di Abilene, Texas ha rilasciato un nuovo singolo, “The Sleep Of The Damned”, che potete ascoltare qui sotto.