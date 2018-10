KATE BUSH RISTAMPA LA SUA INTERA DISCOGRAFIA

Kate Bush ristamperà la sua intera discografia incluse rarità, b-sides e cover.

La Bush ha curato personalmente il processo di rimasterizzazione dei dischi in collaborazione con James Guthrie già produttore ed ingegnere del suono del disco “Hounds Of Love” (1985). I 10 dischi saranno distribuiti su 3 vinili mentre un quarto conterrà rarità come il demo di “Humming” e le cover di “Rocket Man” (Elton John) e “Sexual Healing” (Marvin Gaye).

La massiva reissue vedrà la luce in due parti: il 16 novembre i primi 2 vinili su 4 (e il primo di 2 CD) mentre la seconda ‘ondata’ arriverà il 30 novembre.

Il 6 dicembre invece uscirà “How To Be Invisible” un libro di testi curato dalla stessa Bush e pubblicato dalla Faber and Faber.

Ecco la list degli album in versione vinile:

Remastered in Vinyl 1

The Kick Inside

Lionheart

Never For Ever

The Dreaming

Remastered in Vinyl 2

Hounds Of Love

The Sensual World

The Red Shoes

Remastered in Vinyl 3

Aerial

Director’s Cut

50 Words For Snow

Remastered in Vinyl 4

12″ Mixes

The Other Side 1

The Other Side 2

In Others’ Words