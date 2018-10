TOM MORELLO SVELA UN BRANO DAL NUOVO DISCO SOLISTA. ASCOLTA “EVERY STEP THAT I TAKE”.

Il leggendario musicista Tom Morello – co-fondatore dei Rage Against The Machine, Audioslave e Prophets of Rage – pubblica il brano, “Every Step That I Take” ft. Portugal. The Man & Whethan, nuovo estratto dall’album “The Atlas Underground” in uscita il 12 ottobre 2018 via BMG.

Ascolta il brano qui:

Con l’intento di appoggiare e aiutare organizzazioni meritevoli, per questa pubblicazione Tom Morello ha voluto collaborare con Suicide Awareness Voices of Education (SAVE).

SAVE è un’azienda no-profit americana che ha il preciso intento di prevenire i casi di suicidio attraverso la conoscenza e l’educazione, cercando di ridurre la stigmatizzazione delle malattie mentali e del suicidio, mettendosi a disposizione delle persone colpite da casi di suicidio. Per maggiori informazioni: https://save.org

Tracklist di “The Atlas Underground”:

1. Battle Sirens – Tom Morello ft. Knife Party

2. Rabbit’s Revenge- Tom Morello ft. Bassnectar, Big Boi, and Killer Mike

3. Every Step That I Take- Tom Morello ft. Portugal. The Man and Whethan

4. We Don’t Need You- Tom Morello ft. Vic Mensa

5. Find Another Way- Tom Morello ft. Marcus Mumford

6. How Long- Tom Morello ft. Steve Aoki and Tim McIlrath (Rise Against)

7. Lucky One- Tom Morello ft. K.Flay

8. One Nation- Tom Morello ft. Pretty Lights

9. Vigilante Nocturno – Tom Morello ft. Carl Restivo

10. Where It’s At Ain’t What It Is – Tom Morello ft. Gary Clark Jr. and Nico Stadi

11. Roadrunner- Tom Morello ft. Leikeli47

12. Lead Poisoning – Tom Morello ft. GZA, RZA, and Herobust