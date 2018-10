SOLD OUT IN APPENA MEZZ’ORA I BIGLIETTI PER IL GLASTONBURY FESTIVAL 2019

Il Glastonbury Festival, dopo essersi preso una pausa quest’anno per far ricrescere l’erba della Worthy Farm, ritornerà tra il 26 e il 30 giugno 2019.

Come annunciato nelle scorse settimane sul sito ufficiale, i biglietti per la nuova edizione sono stati messi in vendita questa mattina e il risultato è stato quello che puntualmente si verifica ogni volta: senza ancora conoscere un singolo nome di un artista che comporrà la line-up del festival inglese del prossimo anno, le entrate sono andate sold-out in poco più di trentacinque minuti.

Oggi i fortunati che sono riusciti ad accedere al sito hanno dovuto lasciare un deposito di £ 50, mentre il resto dovrà essere pagato all’inizio di aprile del prossimo anno.

Vi ricordiamo inoltre che, sempre ad aprile 2019, ci sarà la vendita di quei biglietti che, per qualche motivo, non sono stati saldati o sono stati restituiti.

Tickets for Glastonbury 2019 have now Sold Out. Thank you to everyone who bought one, and sorry to those of you who missed out. There will be a ticket resale in April.

— Glastonbury Festival (@GlastoFest) 7 ottobre 2018