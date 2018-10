MATT HELDERS, BATTERISTA DEGLI ARCTIC MONKEYS, STA PREPARANDO UN DISCO SOLISTA

Matt Helders, batterista degli Arctic Monkeys, è al lavoro su un disco solista.

Recentemente intervenuto al podcast The Trap Set il musicista e fotografo ha parlato della sua prossima possibile avventura:

Sento come se dovessi scrivere molto. Non voglio farlo troppo presto e per poi pentirmene del tipo “Oh, non avrei dovuto fare quel tipo di disco”. Sai cosa intendo? Voglio scrivere molto e per poi arrivare a dire ‘Oh, questa è la cosa che mi piace …’.

e ancora:

Penso di essere arrivato ad un punto in cui lo stile si è sviluppato e quello che voglio fare è più chiaro di quanto non fosse prima.

Parlando del “guadagnarsi” il diritto di avviare una carriera solista, Helders ha poi aggiunto:

Non voglio essere tacciato di aver imbrogliato pur di seguire quella scelta.

Lo farò. E’ importante capire anche il perchè. Come ‘Perché voglio farlo? Perché voglio fare un disco? Per cosa ?’ A me solo il processo di creazione. Ed è il motivo forse per il quale non sto scrivendo i testi, quindi va bene che io lo faccia. Quando stai scrivendo un disco e ti stai mettendo a nudo, molte persone hanno bisogno di un motivo per voler sentire un ‘messaggio’ o ‘sentire la mia opinione su qualcosa’.

concludendo:

ecco perchè non sono molto interessato nei testi. Voglio fare musica che suoni cool.