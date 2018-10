DIVENTANO 3 GLI ESTRATTI DAL NUOVO DISCO DI RICHARD ASHCROT. ASCOLTA “THAT’S WHEN I FEEL IT”.

Richard Ashcroft annuncia il nuovo singolo “That’s When I Feel It”, terzo estratto dall’album “Natural Rebel”.

Ascolta il singolo:

“Natural Rebel” è il quinto album solista di Ashcroft in uscita il 19 ottobre per la sua etichetta RPA, in licenza a BMG, ultima fatica del fondatore e frontman dei Verve – vincitore del premio Ivor Novello – dopo i precedenti “Alone With Everybody” (#1, 2000), “Human Conditions” (#3, 2002), “Keys to the World” (#2, 2006) e “These People” (#3, 2016).

Le dieci tracce che compongono l’album, scritte interamente da Ashcroft, sono state prodotte dallo stesso Richard insieme a Jon Kelly (Paul McCartney, Kate Bush) ed Emre Ramazanoglu (Bobby Gillespie, Jarvis Cocker).

“Natural Rebel” è disponibile in pre-order nei formati 180 grammi vinile, CD e musicassette. Un’edizione limitata del vinile in arancione chiaro è disponbile in preorder su HMV e in alcuni negozi indipendenti, mentre la versione limitata blu del vinile è sold out.

Richard Ashcroft si esibirà quest’inverno in alcuni concerti che sono già sold out.