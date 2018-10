KEVIN SHIELDS NON MOLLA, ANZI, RADDOPPIA!

Dannato Kevin Shields, dopo aver passato la maggior parte del 2018 annunciando l’imminente uscita di due EP dei My Bloody Valentine, uno programmato per l’estate e un secondo previsto per la prossima primavera ecco che tutto cambia. Non più EP, ma due album veri e proprio sarebbero in arrivo. Sarebbero.

In una chiacchierata al Super Sonic Festival in Giappone, parlando del previsto EP estivo che non è mai stato realizzato, ha detto: “Stiamo cercando di finire un breve album di roba nuova: sarebbe stato un EP in estate, ma abbiamo deciso di non farlo e abbiamo deciso di renderlo più lungo. Quindi saranno sette tracce o otto, si spera che alla fine di novembre saranno pronte“.

Ma il buon Kevin butta altra benzina sul fuoco: “Registreremo anche nuovo materiale il prossimo anno“. E qui salta fuori addirittura la frase che sarebbero due album in preparazione. Sarà vero? Sarà la solita illusione? Non possiamo dirlo. Ma la speranza con i MBV è l’ultima a morire.

Nel frattempo, sulle verie piattaforme audio è disponibile, finalmente, la collaborazione tra Shields e Brian Eno, “The Weight of History”. Originariamente il brano era disponibile solo come esclusiva per il Record Store Day, insieme al loro precedentemente pubblicato “Only Once Away My Son”, ma ora è in streaming.