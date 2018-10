“LIONESS” DI SONGS: OHIA SARA’ RISTAMPATO INSIEME AD UN DISCO DI INEDITI

“Lioness”, il classico firmato Songs: Ohia uscito nel 2000, sarà ristampato dalla Secretly Canadian.

Il doppio LP “Love & Work: The Lioness Sessions” uscirà il prossimo 23 novembre ed oltre alla reissue dell’album originale conterà un intero disco di inediti, mai svelati prima, composti da Molina proprio durante le sessioni di “Lioness”.

Jason Molina ci ha lasciati nel 2013, il suo ultimo disco pubblicato come Songs: Ohia è uscito nel 2003 (“Magnolia Electric Co.”).

“Love & Work: The Lioness Sessions” tracklisting:

Side One

1. The Black Crow

2. Tigress

3. Nervous Bride

4. Being in Love

5. Lioness

Side Two

1. Coxcomb Red

2. Back On Top

3. Baby Take A Look

4. Just a Spark

Side Three

1. On My Way Home (Lioness Sessions outtake)

2. Never Fake It (Lioness Sessions outtake)

3. From the Heart (Lioness Sessions outtake)

4. It Gets Harder Over Time (Lioness Sessions outtake)

5. I Promise Not To Quit (Lioness Sessions outtake)

Side Four

1. Neighbors Of Our Age (Lioness Sessions outtake)

2. Pyrate II (Even Now) (Lioness Sessions outtake)

3. Velvet Marching Band (Lissy’s Sessions)

4. Raw (Lissy’s Sessions)

5. Already Through (Lissy’s Sessions)

6. Wondrous Love (Lissy’s Sessions)