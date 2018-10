SOAP&SKIN CI FA ASCOLTARE IL NUOVO BRANO “SURROUNDED”DAL “FROM GAS TO SOLID / YOU ARE MY FRIEND”

La cantautrice austriaca Anja Plaschg, sotto lo pseudionimo di Soap&Skin, condivide oggi il nuovo brano “Surrounded”.

Dopo l’annuncio del suo nuovo album “From Gas to Solid / you are my friend”, ha condiviso il brano “Heal”, un video per “Italy” e oggi il nuovo singolo “Surrounded”.

Riguardo al brano, ha spiegato:

Ho scritto le parti principali di questa canzone dodici anni fa e le ho suonate spesso dal vivo in una versione al piano, ma non riuscivo mai a raggiungere le note più alte con la mia voce e sentivo sempre di non essere pronta, non ci ero ancora arrivata, non sapevo come mai. Ma si tratta del desiderio collettivo, essere circondata e consumata dal segreto. Si tratta di schemi bloccati che vengono liberati nella consapevolezza, ed è proprio ciò di cui tratta From Gas to Solid / you are my friend.

Nel frattempo Anja è diventata mamma e si tiene artisticamente impegnata componendo e performando colonne sonore per film e spettacoli teatrali. L’ultimo è il film “Sicilian Ghost Story”, che include una versione del brano ”Italy”, nominato per un premio prestigioso ai David Di Donatello quest’anno, come miglior canzone originale. La musicista austriaca ha inoltre pubblicato l’EP “Sugarbread” nel 2013, mentre nel 2015 ha coverizzato il brano Mawal Jamar di Omar Souleyman. Recentemente si è esibita con l’Andre de Ridders Stargaze ensamble (con Anna Calvi e Laeticia Sadier) rendendo omaggio a “Blackstar” di David Bowie.