DAVE KEUNING DEI KILLERS PUBBLICA IL SUO PRIMO ALBUM SOLISTA A GENNAIO. GUARDA IL VIDEO DEL PRIMO SINGOLO “RESTLESS LEGS”

Dave Keuning, il chitarrista dei Killers, non ha preso parte al tour più recente della band capitanata da Brandon Flowers e ora una parte del motivo viene svelata: il musicista statunitense, infatti, ha annunciato la pubblicazione del suo primo album solista, “Prismism”, in uscita il prossimo 25 gennaio via Pretty Faithful / Thirty Tigers.

Il disco comprenderà quattordici canzoni, che sono state messe insieme “attraverso centinaia di voice memo raccolti mentre era in tour con i Killers negli ultimi dieci anni.”

Keuning ha scritto e suonato tutto il suo LP (salvo alcune parti di batteria): “Questo disco mostra alcune parti di me che la gente non aveva avuto la possibilità di vedere”, ha spiegato Dave in un’intervista a Rolling Stone.

Il primo singolo estratto si chiama “Restless Legs” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Prismism” Tracklist:

1. Boat Accident

2. The Night

3. The Queen’s Finest

4. I Ruined You

5. Ruptured

6. If You Say So

7. Prismism

8. Restless Legs

9. Pretty Faithful

10. High Places

11. Broken Clocks

12. Gimme Your Heart

13. Stuck Here On Earth

14. Hope And Safety