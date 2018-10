EP: THE CANDESCENTS

Di ritorno dal loro tour americano con i Pale Waves e We are Scientists, i The Candescents ci propongono il loro EP d’esordio dal titolo Riverside Dr. (via Dirty Hit).

Vengono da Columbus (Ohio) ed abbiamo potuto conoscerli, pochi mesi fa, per il singolo “Boyfriend”, un classico power-pop da passare in radio nell’ora di punta o da ascoltare in cuffia mentre zigzaghi tra i passanti con lo skateboard sotto i piedi e le immancabili smorfiosette del college a farti l’occhiolino. L’aperura spetta a “Back of Your Hands” che ci dirotta in un territorio decisamente più intrigante con chitarre british alla “There’s No Other Way”, l’indimenticabile brano che nel 91 ci fece notare una interessante band di nome Blur.

Gli altri due brani dell’EP brillanno per il falsetto di Alexander Harris in “Chinese New Year” e per la sfacciata orecchiabilità di “2 a.m.” con il suo perfetto finale. Guitar pop di buona qualità, grande capacità di intercettare melodie e refrain che mettono di buon umore. Per ora ci piacciono cosí, incandescenti.