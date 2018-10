PATTI SMITH ANNUNCIA “WORDS AND MUSIC”, UNA SERIE DI CONCERTI-READING A DICEMBRE IN ITALIA CON TONY SHANAHAN

Dopo un ricco 2017, che ha visto Patti Smith impegnata su più fronti nel nostro Paese, con eventi e manifestazioni a dimostrazione della stima ed il riconoscimento che l’Italia da sempre nutre nei confronti di questa straordinaria artista, – dopo gli appuntamenti estivi che l’hanno vista esibirsi prima in formazione acustica in un indimenticabile rock set a Roma, a cui ha fatto seguito un intimo concerto-reading a Venezia – omaggia l’Italia con una serie di eventi speciali a dicembre, nei quali sarà accompagnata sul palco dal fidato Tony Shanahan al piano e chitarra. Cattedrali, chiese e teatri (anche in occasioni delle celebrazioni rossiniane) saranno i contesti esclusivi per una serie di concerti-reading dell’artista newyorchese, in un percorso mistico ed artistico che solo in un Paese ricco e meraviglioso come l’Italia è possibile compiere.

Ripercorrendo in breve il 2017, Patti Smith ha ricevuto la laurea ad honorem in Lettere classiche e moderne presso l’Università degli Studi di Parma, ha tenuto la sua personale mostra fotografica “Higher Learning” (sempre a Parma), un tour dal titolo “Grateful” con il quale l’artista ha espresso il suo affetto nei confronti dell’Italia e, in ultimo, una serie di speciali eventi a dicembre che hanno visto la sacerdotessa del rock esibirsi in una serie di speciali concerti-reading, accompagnata sul palco dalla figlia Jesse, oltre al prestigioso Concerto di Natale in Sala Nervi a Città del Vaticano.

L’instancabile Patti Smith annuncia il suo ritorno nel nostro Paese per cinque esibizioni dall’11 al 16 dicembre:

martedì 11 & mercoledì 12 dicembre 2018 @ Avezzano (AQ)

Concerto di Natale, XIX edizione – Premio alla Carriera

Cattedrale San Bartolomeo

Via Guglielmo Marconi

apertura porte ore 20.00 – inizio concerto ore: 20.45

prezzi dei biglietti: 35 € + d.p.

biglietti in vendita dalle ore 11 di lunedì 15 ottobre – DIY Tickeet

venerdì 14 dicembre 2018 @ Cortona (AR) – Teatro Signorelli

Concerto per l’Autismo

Piazza Luca Signorelli

apertura porte ore 20.30 – inizio concerto ore: 21.30

prezzi dei biglietti:

platea e palchi cat. A: 30 € + d.p.

palchi cat. B: 20 € + d.p.

biglietti presto in vendita su Ticketone (online ed offline)

per info: 0575.27961

sabato 15 dicembre 2018 @ Pesaro – Teatro Rossini

Il concerto di Pesaro è parte del progetto Rossini150. A Rossini Dialogue

Piazza Lazzarini, 1

apertura porte ore 20.00 – inizio concerto ore: 21.00

prezzi dei biglietti:

platea: 50 € + d.p.

palchi di I, II e III ordine centrali: 50 € + d.p

palchi di III ordine laterale e IV ordine: 35 € + d.p

loggione: 25 € + d.p

biglietti in vendita su Vivaticket (online ed offline) dalle ore 11 di lunedì 15 ottobre

domenica 16 dicembre 2018 @ Padova – Università Degli Studi

Sala dei Giganti

Via 8 Febbraio 1848, 2

apertura porte ore 20.00 – inizio concerto ore: 21.00

prezzi dei biglietti:

primo settore non numerato: 68 € + d.p.

secondo settore non numerato: 62 € + d.p.

ridotto riservato agli studenti di Padova: 50 € + d.p.

biglietti in vendita da martedì 16 ottobre su Ticketone (online ed offline) e Geticket (online ed offline)