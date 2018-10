ECHO & THE BUNNYMEN The Stars, The Oceans & The Moon [ BMG - 2018 ]

E’ sempre con piacere che ci approcciamo a qualcosa a firma Ian McCulloch e Will Sergeant, laddove gli Echo & The Bunnymen rivestono il ruolo di autentici alfieri a marchio 80’s, tra meritato seguito di pubblico e varie vicissitudini che hanno segnato la storia della band di Liverpool.

Con questo “The Stars, The Oceans and The Moon”, già ampiamente e precedentemente annunciato, gli Echo & the Bunnymen rivisitano il repertorio classico tra chitarre educate e momenti acustici, col supporto di viole e violini che arricchiscono pezzi come “Seven Seas” tratteggiandola nei suoi contorni più intimi, enfatizzano la bellezza e la delicatezza di “Ocean Rain” elevandola a toni quasi sacri, fanno brillare di luce “Bring on the Dancing Horses”, rivestono di oro e rock anthemico “The Cutter”, rendono immortale, ce ne fosse bisogno, “The Killing Moon” tra le morbide note del piano.

In questo gioco si incastonano anche i due inediti “The Somnambulist” e “How Far?” che paiono così a loro volta dei pezzi del passato rivestiti dal buon sarto.

Voto per la stima ad una grande band arricchito di due mezzi punti, uno per la delizia di risentirli anche in questa particolare mise rifinita, l’altro per la voce volutamente hi-fi di McCulloch come scavata dal tempo e da migliaia di sigarette, a sottolinearne comunque la genuina autenticità.