“I’LL DO ANYTHING YOU WANT” è IL NUOVO VIDEO DEGLI ALPACA SPORTS (MA OCCHIO ANCHE ALLA B-SIDE!)

Nuovo video per i sempre ottimi Alpaca Sports del carissimo Andreas Jonsson. La scelta è caduta sulla ipermelodica e trascinante “I’ll Do Anything You Want” e francamente non ci poteva essere scelta migliore per un singolo.

Il singolo, che esce in versione digitale, è arricchito da una dolcissima b-side chiamata “In The Sand”, che ci lascia a bocca aperta per il candore pop che emana. Altro centro perfetto e la conferma assoluta che questo nuovo lavoro degli Alpaca è davvero uno scrigno di segreti favoloso.