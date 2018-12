ECCO LA LINE UP DI “IN A STATE OF FLUX FESTIVAL”, LA SERATA DEDICATA ALLO SHOEGAZE ITALIANO AL MIKASA DI BOLOGNA IL PROSSIMO 18 GENNAIO

ECCO LA LINE UP DI “IN A STATE OF FLUX FESTIVAL”, LA SERATA DEDICATA ALLO SHOEGAZE ITALIANO AL MIKASA DI BOLOGNA IL PROSSIMO 18 GENNAIO

Sono tre le band che si aggiungono ai già annunciati Stella Diana per la serata del 18 gennaio al Mikasa di Bologna, andando a comporre una line-up che è un vero e proprio dream team della scena italogaze: Rev Rev Rev, In Her Eye, Backlash.

A seguire Purple Rain, DJ set shoegaze/new wave/britpop con lo special guest da Milano Davide De Polo (The Persuaders DJ set).

Stiamo ovviamente parlando della nuova edizione del festival itinerante e dedicato allo shoegaze “In A State Of Flux”, ormai misurazione più che attendibile dello stato di salute del genere in Italia.

Il suono dei milanesi In Her Eye è una poderosa miscela di echi new wave, shoegaze e suggestioni soniche; il tutto filtrato attraverso una genuina attitudine rock.

L’ultimo album “Change” (2018) ha ottenuto ottimi riscontri sulla stampa italiana e non solo, figurando ad esempio al decimo posto nella classifica shoegaze e dreampop dell’influente blog PopMatters (USA).

Dalla scena underground milanese vengono anche The Backlash che si muovono tra britpop, shoegaze e psychedelic rock.

L’esordio “3rd Generation” e il recente LP di debutto “Mindtrap” hanno raccolto ottime recensioni portandoli ad un’intensa attività live in Italia e all’estero (con due date allo storico Cavern Club di Liverpool), condividendo il palco con artisti come The KVB, We Are Scientists, The Academic.

Ad aprire le danze saranno gli emiliani Rev Rev Rev: aperture oniriche e fuzz a palate, un blend apprezzato tra gli altri da BBC 6, Drowned in Sound, Clash, e che li ha portati sul palco del Cosmosis Festival di Manchester e, nel marzo 2019, al SXSW di Austin. La pubblicazione del nuovo album è attesa per il 2019.

Venerdì 18 Gennaio 2019

Mikasa – via Emilio Zago 14, Bologna

Apertura porte ore 18:30

Ingresso in cassa € 7 + tess. AICS