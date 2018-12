EP: WHENYOUNG Given Up

La bellissima Aoife Power alla voce ed al basso, Niall Burns alla chitarra e Andrew Flood alla batteria: ladies and gentlemen, a Voi i whenyoung.

Non tantissimo materiale in saccoccia, ma tanto basta per entrare nei salotti del pop-rock britannico, fare conoscenza di Carl Barat, dei The Pogues, dei The Maccabees e di Bono, e per aprire i concerti dei Dream Wife e dei The Vaccines: ecco allora che per gli irlandesi con base a Londra si aprono le porte di una major, con la Virgin pronta a produrre l’EP uscito lo scorso 9 Novembre.

Melodie super pop in un reticolato di rock leggero ed ammiccante, intelligentemente tirate a lucido, il singolo “Given Up” che dà il nome all’EP è coinvolgente e carico, “Heaven On Earth” tintinnante, energetico e contagioso, “Sleeper”, unico pezzo a non essere già stato precedentemente diffuso, chiude i giochi con un’atmosfera delicata, afflitta, arricchita dall’arpeggio dell’acustica e dai violoncelli, ottima per dimostrare che il ventaglio creativo si può ampliare con dimestichezza dei mezzi e il giusto savoir faire.

Nel mezzo, la cover di “Dreams” di casa Cranberries, omaggio a Dolores O’Riordan ed alla nativa Irlanda.

Le luci si stanno accendendo decise sui whenyoung (recenti nuove date di supporto ai Blossoms e l’inserimento nelle line up di alcuni festival per la prossima estate): se avete qualche pound da scommettere, questa puntata sembra quasi un investimento dalla sicura resa…