“EXPLODING HEAD SYNDROME” IL NUOVO ALBUM DEI TELESCOPES IN USCITA A FEBBRAIO 2019

Nuovo album in uscita per i Telescopes di Stephen Lawrie.

Si intitola “Exploding Head Syndrome” ed esce il prossimo 1 febbraio su Tapete Records.

“Exploding Head Syndrome” è l’undicesimo album in studio della band, il terzo da quando sono entrati nel roster di Tapete. È composto da 8 brani inediti che formano una serie di spasmi acustici che allargano i parametri della composizione intuitiva fino al punto dell’illusione uditiva. Legata alle illusioni è anche l’immagine di copertina, in cui un lenzuolo bianco che ondeggia nella brezza viene attraversato in modo particolare da un raggio di luce, dando l’impressione di vedere un volto.

Tracklist:

01. All the Way Around (tout est dans le moment)

02. Everything Turns into You

03. You Were Never Here

04. Until the End

05. Don’t Place Your Happiness in the Hands of Another

06. I Know You’ve Got Something

07. Nothing Was Held

08. Why are We Doing This to Each Other?