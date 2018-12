Vanno a pescare davvero indietro Al Jourgensen e i suoi Ministry, che nel loro show di Los Angeles del 20 dicembre, con l’aiuto di Dave Navarro alla chitarra, eseguono, per la prima volta live in 30 anni, il brano “(Everyday Is) Halloween”, canzone che appartiene al periodo synthpop della band, non certo a quello più metal e industrial.

Al l’annuncia così: “We did a bunch of old shit for you guys, and we’re sick of playing old shit right now, so we decided we’re gonna play something even older”.