I MIGLIORI 50 DISCHI DEL 2018 [ #50 / #26 ]

I MIGLIORI 10 DISCHI DEL 2018 SECONDO I LETTORI DI INDIEFORBUNNIES:

#10) Riccardo Sinigallia – Ciao Cuore (Sugar)

#9) Spiritualized – And Nothing Hurt (Bella Union)

#8) Lucy Dacus – Historian (Matador)

#7) Any Other – Two, Geography (42 Records)

#6) Beak> – >>> (Invada Records)

#5) Gaz Coombes “World’s Strongest Man” (Hot Fruit/Caroline International)

#4) Anna Calvi “Hunter” (Domino)

#3) Night Flowers “Wild Notion” (Dirty Bingo)

#2) Low “Double Negative” (Sub Pop)

#1) Idles “Joy as an Act of Resistance” (Partisan)

#50) CRACK CLOUD

Crack Cloud

[Deranged Records, Meat Machine]

Dopo due ep tornano i Crack Cloud con il loro primo album, che , alla fine è l’unione dei ep citati prima, ma allora perchésta in prima posizione? Per T U T T O. Suoni, testi e videoclip, tutto in questa band è estremamente originale: un post punk contorto a tratti e, nonostante siano in sette a suonare, riescono a creare questo suono cosi arido e secco che non puoi non rimanere estasiato dallo shock: il mio best album di quest’anno.

(Gioele Maiorca)

#49) AVION TRAVEL

Privé

[Musicacé]

Quindici anni di relativa assenza dalle scene discografiche e un grave lutto (la morte del chitarrista Fausto Mesolella) non hanno scalfito la dolce ironia della Piccola Orchestra, che torna a farsi largo in un panorama musicale frammentato e difficile come quello odierno. “Privé” conferma la grande qualità artistica e umana degli Avion Travel: avventurosi negli arrang iamenti, passionali e poetici nei testi, con un orecchio al presente e uno al passato

(Valentina Natale)

#48) KHRUANGBIN

Con Todo El Mundo

[Night Time Stories]

Interruttore acceso sulla modalità chill out per questi mariachi del groove. “Maria También” è nata per finire in un film di Tarantino. Resa live eccellente, impossibile restare immuni al contagio

(Anban)

#47) SOCCER MOMMY

Clean

[Fat Possum Records]

Capire cosa significa cantare in modo personale e colloquiale è semplice. Ascoltare “Clean” è un esercizio di stile, di comprensione. Soccer Mommy è una scintilla nella notte e se molti dischi sono apocalittici, Sophie Allison (vero nome di Soccer Mommy) riesce a dare la sensazione che anche la notte più buia e intricata può essere illuminata e migliorata. Partendo da un disco così è facile migliorare una serata.

(Gianluigi Marsibilio)

#46) THE ESSEX GREEN

Hardly Electronic

[ Merge Records ]

Erano passati così tanti anni dal loro precedente lavoro che non pensavo tornassero più, invece eccoli con un album formidabile, tra Belle and Sebastian , The Beautiful South , e anche i nostri Baustelle , questi fenomeni di Brooklyn sembrano una band inglese con influenze americane. In un mondo più giusto “Don’t Leave It in Our Hands” avrebbe scalato le classifiche, ma in fondo è andata meglio così.

(Fabrizio Siliquini)

#45) JEFF ROSENSTOCK

POST-

[Polyvinyl]

Pubblicato sulle piattaforme di streaming musicale alla mezzanotte del 1° gennaio 2018, “POST-” di Jeff Rosenstock presenta molti punti in comune con il lavoro dei Superchunk che ha conquistato la quarta posizione della mia top 10. Alla base della ricetta vi sono sempre pop punk e riflessioni politico-sociali, condite di abbondanti spruzzate di power pop alla Weezer dei vecchi tempi andati. C’è però anche voglia di andare verso qualcosa di più ambizioso, epico, mi azzardo a dire persino “springsteeniano”: con le monumentali “USA” e “Let Them Win”, il desiderio di Rosenstock di arrivare al grande pubblico si fa palese. Se questi sono i risultati, non si può non essere dalla sua parte.

(Giuseppe Loris Ienco)

#44) JONATHAN WILSON

Rare Birds

[Bella Union]

13 tracce che riverberano e mescolano lo scibile musicale per creare nuove e inedite combinazioni.

Come in “Me”, dove si passa da soavi tintinnii di campanelle a decisamente più graffianti assoli di chitarra elettrica. Oppure i giochi sonori quasi da video game di “Over The Midnight”, che sbucano da un tappeto sonoro di batteria e tastiera

Come se tutto ciò non bastasse, aggiunge la collaborazione con Lana Del Rey.

“Rare Birds” è una navicella spaziale lanciata nel cosmo per scoprire nuove possibilità e paradisi sonori. Non possiamo far altro che salirci a bordo e lasciarci conquistare, alienare e attraversare.

(Giulia Zanichelli)

#43) NOTHING

Dance on The Black Top

[Relapse Records]

Altro album attesissimo quello dei Nothing dopo il magnifico “Tired of Tomorrow”. Che volete che vi dica, Domenic Palermo e soci non ne sbagliano una, e per quanto mi riguarda si riconfermano i sovrani indiscussi di un genere che fonde assieme Grunge, Shoegazie, Noise e Slowcore. Una ricetta ben precisa che non finisce mai di stupire i vari depressi musicali di turno, come chi scrive. Bravi ragazzi, e grazie per avercela fatta ancora.

(Ben Moro)

#42) BOYGENIUS

Boygenius EP

[Matador]

Prendi due cantautrici incredibili, unisci la fuoriclasse assoluta (Julien Baker) e senza nemmeno troppo sforzo verrà fuori Boygenius. Il trio ha una conformazione ben precisa e si inserisce perfettamente in un discorso profondo su come la musica stia cambiando, loro a livello internazionale rappresentano la parte migliore di un movimento che sfocia anche in Snail Mail, Soccer Mommy. Boygenius però è la più forte spinta intimista del 2018, e allora appena parte il breve EP stiamo in silenzio, per ascoltare una magia.

(Gianluigi Marsibilio)

#41) SUNFLOWER BEAN

Twentytwo In Blue

[Lucky Number Music]

Beata gioventù, verrebbe da dire. Ma poi pensandoci bene, a soli 22 anni questi ragazzi di New York hanno molto da dire e sembrano ben più adulti dell’età che hanno e che celebrano anche nel titolo del disco, Twentytwo In Blue. Probabilmente i genitori di Julia Cumming, la vocalist/bassista, erano dei fan sfegatati di Blondie e non ascoltavano altro, a giudicare dalle sonorità del disco. Ascoltato ad occhi chiusi appare come un ottimo disco indie rock, con reminiscenze fine anni ’80 inizi ’90. Tipo Elastica o qualcosa del genere. E si crede di essersi persi una band di quell’epoca. Poi si aprono gli occhi e si rimane colpiti dalla gioventù in copertina.

Splendente.

(Bruno De Rivo)

#40) THE SOFT MOON

Criminal

[Sacred Bones]

Alcuni rimpiangeranno gli esordi lo-fi e meno “personalizzati” del progetto Soft Moon. Noi non possiamo non apprezzare l’emergere sempre più nitido dell’anima più fragile del suo demiurgo, il quale però continua a non disdegnare mai affondi feroci e attacchi frontali. Il risultato del mix tra i due volti di Vasquez è un altro piccolo capolavoro di rock “nero” moderno, memore del passato e smarrito nei labirinti dell’Oggi, e quindi proprio per questo ben consapevole del momento attuale.

(Luca Morello)

#39) KURT VILE

Bottle It In

[Matador]

Kurt ormai è una certezza e riesce a intrattenere anche quando non ha troppo da raccontare. “Bassackwards” è in loop nel cervello con e senza Spotify dalla data di uscita del disco.

(Silvia Niro)

#38) ICEAGE

Beyondless

[Matador]

Tutto ciò che doveva esser morto, risorge, ma non con un attitude compassata, ma anzi si accende e ritrova nuova verve in nuovi elementi narrativi. Sconvolgono per la loro voglia di rompere ogni equilibrio, non c’è tradizione o filo rosso che leghi gli Iceage, loro sono selvaggi, e “Beyondless” è un altare che finalmente ha esaudito le nostre preghiere.

(Gianluigi Marsibilio)

#37) MINISTRY

AmeriKKKant

[Nuclear Blast]

Questo disco ha fatto schifo praticamente a tutti. Io invece continuo ad ascoltarlo in continuazione, nonostante sia già passato qualche mese dalla sua uscita. I Ministry hanno fatto di molto meglio, su questo non ci sono dubbi; qui tuttavia ci sono tante belle canzoni decisamente coinvolgenti, dalla maestosa “Twilight Zone” alla rabbiosa “We’re Tired of It”. Con il vecchio Al Jourgensen l’industrial metal è e sarà sempre in buonissime mani.

(Giuseppe Loris Ienco)

#36) THE GOOD, THE BAD AND THE QUEEN

Merrie Land

[Studio 13]