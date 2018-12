RIAPPARE SUL WEB UNA FOTO INEDITA DI IAN CURTIS AL PARTY DI NATALE DELL’UFFICIO

Una foto inedita di Ian Curtis, voce e leader dei Joy Division, è apparsa in queste ore su twitter.

A pubblicarla è stato lo speaker radifonico Geoff Lloyd specificando che lo scatto era stato condiviso per la prima volta, poche ore prima, sul gruppo facebook di Macclesfield cittadina inglese del Cheshire dove Curtis ha vissuto ed è stato successivamente sepolto.

Incredibile! Sono in un gruppo facebook di abitanti di Macclesfield e qualcuno ha postato la foto del brindisi di Natale nell’ufficio di suo padre negli anni ’70. Lavorava all’ufficio di collocamento di Macclesfield e Ian Curtis dei Joy Division era un suo collega. Commenta Lloyd

This is great! I'm in a Macclesfield group on Facebook, and someone put up a picture of his dad's work Christmas drinks from the 70s. He worked at Macclesfield Unemployment Office and Ian Curtis from Joy Division is one of the colleagues. pic.twitter.com/JbPGHsC7f1

