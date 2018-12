ROBERT FORSTER (THE GO-BETWEENS) ANTICIPA IL NUOVO ALBUM “INFERNO”

Robert Forster, co fondatore dei The Go-Betweens, pubblicherà il primo marzo 2019 il nuovo album “Inferno” via Tapete Records. La sua ultima uscita era datata 2015, ovvero “Songs to Play”. Il nuovo album è stato realizzato a Berlino, sotto la supervisione di Victor Van Vugt che già ha collaborato con Forster per il suo album d’esordio nel 1990. I musicisti Scott Bromley, Karin Bãumler, Earl Harvin (Tindersticks) e Michael Mühlhaus (Blumfeld) completano la band.

Non c’è ancora un singolo anticipatore, ma è già visibile un piccolo filmato in cui Forster chiacchiera con due music bloggers tedeschi in merito al nuovo album.

Ecco anche la tracklist:

1. Crazy Jane On The Day Of Judgement

2. No Fame

3. Inferno (Brisbane in Summer)

4. The Morning

5. Life Has Turned A Page

6. Remain

7. I’ll Look After You

8. I’m Gonna Tell It

9. One Bird In The Sky

Purtroppo nelle date del tour europeo già annunciate per aprile/maggio non è compresa l’Italia.