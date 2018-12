TRE DATE ITALIANE PER LEE RANALDO A FEBBRAIO

Dopo le esibizioni dello scorso settembre, Lee Ranaldo ritornerà in Italia per tre nuovi concerti in versione solo nel mese di febbraio.

I tre live comprenderanno video e storie degli inizi della sua carriera a NYC e un Q&A con il pubblico e un moderatore locale, oltre ovviamente alle sue canzoni (sia in elettrico che in acustico), estratte sia dal suo lavoro più recente, “Electric Trim” (leggi la recensione), uscito lo scorso anno, cha dai suoi altri album.

Gli appuntamenti con l’ex chitarrista dei Sonic Youth sono previsti per domenica 10 al Teatro La Nuova Fenice di Osimo (AN), all’interno della rassegna Klang – altri suoni, altri spazi, per lunedì 11 alla Chiesa Valdese di Roma per Unpluggend In Monti e per martedì 12 al Circolo Della Musica di Rivoli (TO).

I biglietti per la data laziale sono già disponibili a 22 € + d.p. su ‘Diyticket.it’ e a 22 € al Blackmarker Hall di Roma (mentre la sera del concerto costeranno 26 €); non abbiamo, invece, ancora informazioni riguardo ai prezzi e ai canali di prevendita per il concerto marchigiano e per quello piemontese.