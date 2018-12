I PROGETTI DI MARK KOZELEK PER IL 2019: DUE ALBUM E DUE LIBRI

Mark Kozelek non è stato certo fermo nel 2018, pubblicando un album a nome suo e uno come Sun Kil Moon. A marzo 2019, Mark pubblicherà la sua collaborazione con Donny McCaslin e Jim White in un album chiamato “I Also Want to Die in New Orleans”, ma in estate è già previsto un nuovo lavoro solista, che lo vedrà comunque collaborare con Petra Haden, Jason Lindner, Kevin Corrigan, Steve Shelley, Donny McCaslin, Ben Boye e non solo.

Non si ferma certo qui, visto che sono attesi anche due libri: “Nights of Passed Over 2”, che sarà una raccolta di testi e “500 Payphones”, un libro fotografico sul quale sta lavorando dal 2012. “È una raccolta di foto di telefoni pubblici che ho scattato in tutto il mondo; lo scopo è quello di documentare il declino del telefono pubblico. Tutte le foto sono state scattate con fotocamere usa e getta e un telefono cellulare”. Entrambi i testi usciranno via via Rough Trade Publishing.