TOP TEN ALBUM 2018 DI ANBAN

La vena compositiva di Vernon nelle sue nuove traiettorie folktroniche e i colpi di lama di Dassner, ora a ferire, ora a cucire. Il risultato è eccellente, pulsante, coinvolgente.

#7) PARQUET COURTS

Wike Awake!

[Rough Trade]

A volte c’è bisogno di conferme, anche da chi non te ne dovresti aspettare: come dai Parquet Courts, che piazzano l’ennesima spallata ai loro detrattori, se ce ne fossero. Ho la sensazione che qualcosa come 10 anni la gente se li andrà a sentire e risentire…

#6) JEFF TWEEDY

WARM

[dBpm Records]

Maestro appassionato, poetico, lucido, emozionale. Che si muova da solo o come dominus degli Wilco, poco cambia. “Only a fool could call it art” recita il Nostro in “Some Birds”. Alzo la mano: sono pazzo

#5) J MASCIS

Elastic Days

[Sub Pop]

LEGGI LA RECENSIONE

Un album sul tempo fatto di canzoni per l’anima. Firmate da un maestro che di tempo ne ha vissuto, ma che ne vuole ancora. Senza il rumore dei Dinosaur Jr., ma ogni volta che tocca la corda singola della chitarra, che sia un assolo di elettrica o un arpeggio folk-country senza età, le pareti della stanza si trasformano in distese di cielo su cui si disegnano nuvole soffici, lente, vere

#4) KHRUANGBIN

Con Todo El Mundo

[Night Time Stories]

Interruttore acceso sulla modalità chill out per questi mariachi del groove. “Maria También” è nata per finire in un film di Tarantino. Resa live eccellente, impossibile restare immuni al contagio

#3) LOW

Double Negative

[Sub Pop]

LEGGI LA RECENSIONE

Uno dei passaggi più difficili dell’anno, e probabilmente degli ultimi anni. Set strumentale minimale, ambientazioni metafisiche, disturbate, spirituali. Un capolavoro da codificare

#2) THE GOOD, THE BAD AND THE QUEEN

Merrie Land

[Studio 13]