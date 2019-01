NEL 2019 ARRIVERà IL QUARTO LP DEI BEST COAST

Se si esclude l’album per bambini, “Best Kids”, pubblicato lo scorso giugno, sono quasi quattro anni che non ascoltiamo nuova musica dai Best Coast.

La band indie-pop californiana sembra però voler dare un seguito al suo terzo LP, “California Nights”, nel corso del 2019.

Dopo aver pubblicato sul profilo twitter del gruppo una personale classifica di cose che le sono piaciute nel 2018, la frontwoman Bethany Cosentino ha svelato che lei e Bobb Bruno registreranno un nuovo album nell’anno nuovo.

In attesa di avere maggiori notizie a riguardo, qui sotto vi facciamo riascoltare proprio la loro fatica più recente.

and last but not least, wanna know a secret? We’re recording a new album in 2019 and you’ll get to hear all about my journey 🥰🕊💞

— Best Coast (@BestCoast) December 30, 2018