TOP TEN ALBUM 2018 DI SILVIA NIRO

#10) PAUL MCCARTNEY

Egypt Station

[Capitol]

Se i Beatles fossero ancora tutti assieme suonerebbero all’incirca così. Paul gioca in casa e sguazza nello stile che l’ha reso una star insieme ai suoi compagni. Nessuna particolare innovazione da parte sua, quindi, ma si difende piuttosto bene dal tempo e dal pericolo dell’anonimato post celebrità.

#9) PREOCCUPATIONS

New Material

[Flemish Eye]

La dark wave dei Preoccupations è architettura pura, è l’essenziale che riempie lo spazio e non ha bisogno di orpelli per affascinare e coinvolgere. Non male per un anno grigio e fuori dagli schemi come questo.

#8) WOODEN SHJPS

V.

[Thrill Jockey]

Ipnotici, profondi e psichedelici, riescono a impastare elettronica e terra. Il gruppo di San Francisco sembra appartenere a un’altra era. Durante l’apocalisse andrei sicuramente da loro, l’anno prossimo non facciamoci scappare le due date in Italia.

#7) ANNA CALVI

Hunter

[Domino]

Una bomba a orologeria rinchiusa in un cuscino di velluto. Seduce e strega che è una meraviglia, colpo di fulmine since 2011.

#6) BEN HOWARD

Noonday Dream

[Island ]

Ben Howard è un pianeta in divenire e quest’ultimo lavoro ne è la dimostrazione: tra sperimentazioni e punti fermi che non è il caso di modificare, l’album scivola via e fa venire voglia di approfondire ancora una volta il lato delicato di ogni cosa. Un po’ scricchiolante rispetto al passato, forse, ma a lui perdoniamo tutto

#5) COURTNEY BARNETT

Tell Me How You Really Feel

[Milk! Records/MOM+POP/Marathon]

La ragazza australiana dai capelli strani e le camicie a quadrettoni continua a non sbagliarne una. Il suo blues color pastello è diventato un marchio di fabbrica, unico e inimitabile, impossibile da superare.

#4) CAT POWER

Wanderer

[Domino]

L’album tregua dell’anno, per prendersi del tempo solo per sé e tirare le somme, proprio come ha fatto Cat Power, che ci insegna che mettere da parte le chiacchiere e il superfluo per andare dritti al nocciolo a volte è necessario, oltre che terapeutico.

#3) FLORENCE + THE MACHINE

High As Hope

[Virgin EMI]

Un quadro di Waterhouse catapultato negli anni Duemila, Florence Welch non delude le aspettative e si mostra sempre più consapevole e matura, col suo inconfondibile modo di narrare rapporti e psiche, senza esagerare mai.

#2) KURT VILE

Bottle It In

[Matador]

Kurt ormai è una certezza e riesce a intrattenere anche quando non ha troppo da raccontare. “Bassackwards” è in loop nel cervello con e senza Spotify dalla data di uscita del disco.

#1) EX:RE

Ex:Re

[4AD]

Questo disco è un desiderio che si è avverato. Il disco riesce infatti a mostrare una Elena Tonra che ha un sacco da dire e sta benissimo in piedi anche senza il resto dei Daughter (che non sono in crisi mistica e stanno preparando il terzo album, quindi niente panico). Passato e persone-fantasma, chi non li ha mai affrontati? Lasciatevi cullare dal taglio a scodella più dolce del secolo.